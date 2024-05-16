Leica今年邀約了旅居於米蘭的台灣攝影師、建築設計師-廖健宏Peter Liao於台北徠卡之家畫廊開設 Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》攝影展，本次攝影展主題以「檔案」為發想，以選擇具有時代性的建築、地景、光影、人之影像作為「檔案」，利用影像打開這份檔案，就能從中窺探背後的歷史背景與文化意義。

用建築攝影說故事 解壓縮文化歷史的檔案櫃 Peter Liao《An Archive of All Things Relevant》攝影特展展區照片。（徠卡提供／古明弘台北傳真）
用建築攝影說故事 解壓縮文化歷史的檔案櫃 Peter Liao《An Archive of All Things Relevant》攝影特展展區照片。（徠卡提供／古明弘台北傳真）

作品分別以黑白、彩色呈現，黑白作品呈現建築象徵的政治背景、歷史意義、文化變遷；彩色作品展現 Peter 拍攝當下的心境與內心獨白。展覽將展出26張以徠卡M11 Monochrom與M6相機拍攝的系列作品，展期於即日起至9月9日止。

由徠卡M6所拍攝的彩色照片，多為廖健宏對於拍攝當下的情緒投射與想法。（徠卡提供／古明弘台北傳真）
由徠卡M6所拍攝的彩色照片，多為廖健宏對於拍攝當下的情緒投射與想法。（徠卡提供／古明弘台北傳真）

Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》》攝影特展 ─ 展覽資訊

展覽地點：徠卡臺北畫廊(徠卡之家)

展覽日期：即日起至2024年9月9日 (一)

展覽時間：週一至週日11:00 – 19:00

展覽地址：臺北市青田街6巷3號

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