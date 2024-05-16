Leica今年邀約了旅居於米蘭的台灣攝影師、建築設計師-廖健宏Peter Liao於台北徠卡之家畫廊開設 Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》攝影展，本次攝影展主題以「檔案」為發想，以選擇具有時代性的建築、地景、光影、人之影像作為「檔案」，利用影像打開這份檔案，就能從中窺探背後的歷史背景與文化意義。

用建築攝影說故事 解壓縮文化歷史的檔案櫃 Peter Liao《An Archive of All Things Relevant》攝影特展展區照片。（徠卡提供／古明弘台北傳真）

作品分別以黑白、彩色呈現，黑白作品呈現建築象徵的政治背景、歷史意義、文化變遷；彩色作品展現 Peter 拍攝當下的心境與內心獨白。展覽將展出26張以徠卡M11 Monochrom與M6相機拍攝的系列作品，展期於即日起至9月9日止。

由徠卡M6所拍攝的彩色照片，多為廖健宏對於拍攝當下的情緒投射與想法。（徠卡提供／古明弘台北傳真）

Peter Liao 《An Archive Of All Things Relevant》》攝影特展 ─ 展覽資訊

展覽地點：徠卡臺北畫廊(徠卡之家)

展覽日期：即日起至2024年9月9日 (一)

展覽時間：週一至週日11:00 – 19:00

展覽地址：臺北市青田街6巷3號