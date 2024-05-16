男生一年到底應該花多少錢打扮、治裝才對呢？不少網路討論顯示，台灣女性普遍認為台灣男生很土、不會打扮，但卻有網友抱怨自己的男友每年都要「花大錢」理髮，直呼開銷真的太大，讓其他男生超傻眼，怒轟「打扮被嫌，不花錢也被嫌，你們台女到底想怎樣啊？」

鄉民「lichuer」今（16）日在PTT女板表示，男友固定會去某間店剪頭髮，光剪不含洗就要400元，且為了避免兩側、髮尾過長，男友每個月都會去修一次頭髮，一年下來就要花4800元，「叫他去平價的百元理髮他也不要，大家會覺得這樣開銷太大嗎？」

不少人看完後指出「女生花在頭髮上的費用一年也不會少吧」、「他覺得滿意，費用也不在乎那就好」、「我一年六百給你參考」、「我去年弄頭髮的錢總共是8500」、「我一年燙髮費用1萬2，所以我從來不管老公剪髮多少錢」、「女生燙一次就超過了吧，有很多嗎」。

不過也有許多人傻眼，紛紛喊「花他自己的錢乾你屁事」、「一下子台男怎都不打扮，一下子台男怎剪髮花一堆錢」、「難怪有人說男生打扮cp值低」、「台男花錢打扮被嫌，不花錢也被嫌，你們台女到底想怎樣啊？」