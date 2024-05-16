炒飯是中華料理的最基本菜色之一，也是許多民眾平時簡單填肚的平民餐點。不少人認為，炒飯要用隔夜飯才能讓炒飯乾爽、好吃，不過有網友好奇，如果臨時想吃炒飯，真的不能使用現成米飯下鍋炒嗎？貼文曝光後引發熱議。事實上，知名廚師吳秉承曾說明，炒飯其實用熱飯也能做，關鍵是「只要你的米飯不要煮得太軟」，就能炒出一鍋好吃的炒飯。

原PO在PTT發文表示，許多人都覺得炒飯必須要用隔夜飯，否則水分太多導致米飯太軟會影響炒飯的口感，這個知識經過經典電影《食神》傳播後更是廣為人知，但也讓原PO相當好奇，「那突然想自己炒飯來吃怎麼辦？用現成的米飯真的不行嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「隔夜是不用，冷飯一定。家中的火沒外面大」、「現成的米飯微波蒸乾水分啊」、「煮飯的水用少一點就好」、「用新飯也可以，但要花更多時間把水分炒乾，冷藏過的飯水分已經流失，會比較快」、「我試過市售十幾家米，只有兩家可以剛出爐如隔夜飯炒而不軟爛」、「炒飯店通常是當天煮好飯，因為用量夠大，但大火快炒立馬水氣蒸發，所以一樣炒得很乾很好吃」。

事實上，吳秉承曾指出，炒飯用隔夜飯、熱飯都可以，「只要你的米飯不要煮得太軟」，因為太軟的米飯怎麼炒都是糊糊爛爛的，冰過的隔夜飯則是比較硬；前國宴主廚邱欣慶也曾介紹，炒飯如果使用熱飯，煮飯時的比例要減少為1：1，「它米粒煮起來會比較粒粒分明Q鬆，完全不會輸給隔夜飯」。