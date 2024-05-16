本月4日晚間美國加州馬里奧市（Camarillo），一名18歲的長髮火辣正妹女駕駛休斯(Felicity Michaela Hughes)，因在高速公路超速遭警方追捕，最後被警方逼近死巷後，休斯竟拒絕攔查竟直接開車衝撞警車，造成1名員警受輕傷送醫，而休斯也被逮捕拘留；豈料，休斯遭逮影片曝光，吸引將近1200萬人次瀏覽，還有網友幫她喊冤「這麼漂亮的妹妹不可能犯法」、「我已經原諒她」，甚至還有網友封她為「甩尾泰勒絲」，而休斯的TikTok也曝光了。

從休斯被逮的曝光影片可見，她上半身穿著白色低胸長袖短版上衣，而下半身穿著深色的貼身褲子，露出修長姣好的身材，而休斯綁著馬尾的棕色長髮，其臉龐精緻的五官，看上去就是一名火辣正妹。

對此，網友們看到影片後紛紛喊著「這麼漂亮的妹妹不可能犯法」、「是不是抓錯人了？」、「她一定是無辜的，我要去寫請願書」、「哪個監獄，我現在游過去」、「她一定有莫大的冤情」、「我已經原諒她」、「這顏值和身材可以當模特兒了」。

另外，網上流出疑似是休斯個人經營的TikTok，有9千多名粉絲，逾1萬人點讚，休斯拍了7部短影音，大多是配合著歌曲對嘴自拍，且不吝嗇的大秀好身材，以及擺出自信十足的神情，每部影片各自吸引了5萬至32萬人的觀看次數。