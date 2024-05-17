美國4月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.4％，核心CPI也放緩至3.6％，此為2021年4月以來最小增幅。這使得投資人與Fed官員都鬆了一口氣，因為首季陷入停滯的通膨，進入第二季後終於又降溫。

蒂米羅斯15日撰文指出，從CPI數據可以得知，物價與經濟活動並未重新加速，4月零售銷售數據持平也證實此事。Fed官員可能還要再觀察兩份CPI報告，才有信心通膨能回到疫情前的較低水平，因此許多人認為Fed可能不會在9月前降息。

卡什卡里15日出席北達科他州威利斯頓盆地石油會議（Williston Basin Petroleum Conference）表示，除非Fed官員對於通膨走勢充滿信心，否則他們有必要更長時間將利率維持不變。

他表示：「依我看來，最大的不確定性是貨幣政策壓制經濟到何種程度？這是未知數。在弄清楚基本通膨走勢然後下結論之前，需要讓利率繼續留在原地一段時間。」