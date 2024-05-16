403花蓮大地震撼動全台，但此次並無當年921大地震時之大規模跳電及電網毀損情況，關鍵在於全台併網級儲能系統在地震發生之際，數秒內就迅速反饋約一部台中火力發電廠機組電量，撐住台電系統頻率。接著抽蓄水力與太陽光電輪替上陣，穩住供電，成功化解全台大停電危機。儲能系統在關鍵緊急時刻可說是小兵立大功。

儲能能源管理系統（Energy Management System, EMS）正是這些倂網型儲能系統的「大腦」，精準控制著整座儲能案場的反應與作動。國內知名儲能系統能源管理EMS廠商智電系統今（16）日舉辦「智電日─前瞻能源解決方案研討會」，邀請台電副總經理吳進忠、臺科大電機系特聘教授郭政謙及研華電腦黃欣怡產品部經理等專家學者，與智電系統總經理黃李堅所帶領之研發團隊，共同探討淨零及能源轉型下電網端、發電端、用戶端所面臨變革需求及前瞻能源技術解決方案於創能、儲能、節能發展潛力。

臺科大特聘教授郭政謙表示，再生能源佔比越來越高，但也讓傳統電網挑戰越來越大，此時就有賴電網的強韌化。例如AFC調頻輔助服務也只是台灣電網儲能的第一個應用。而在國際上的儲能應用還有例如夏威夷為穩定太陽能供電，要求建置太陽能電廠時也同樣要建造1:1的儲能容量；澳洲業者也規劃讓退役後的傳統燃煤電廠充當「虛擬輸電線路」以維持區域供電穩定；德、法規畫以「儲能取代輸配電網布建」，增加原有電網利用率，並達到減少線路過載、節約成本等優勢；台電金門電網的虛擬慣量儲能控制應用試驗以及中國大陸日漸普遍的光、充、儲直流充電站等。多元化的儲能應用將是能源轉型未來的重要發展方向。

智電系統舉辦「智電日-前瞻能源解決方案研討會」（圖／智電系統提供）

智電系統總經理黃李堅博士表示，智電是一家結合AI、軟體及電力工程技術，提供完整智慧電力系統解決方案的新創公司。智電系統提供導入儲能的效益估算、電池壽命評估、電池貨櫃設計、台電併網申請、場域內的機電消防設計與通訊控制設計、系統上線測試等完整一站式的儲能整合建置服務。更可提供量身訂製的整合服務應用於AFC倂網型儲能系統、光儲合一系統、區域微電網、工商型微電網等；此外，智電的EMS及所有產品均為100%自主研發，可配合客戶的不同需求規劃，彈性整合各品牌硬體，並隨法規調整變動。智電所提出之快速因應與解決方案，更具備了高品質、高效率、高客製化的能力與彈性。

研討會還展示針對用電戶「機電設備智慧監控與預診斷」方案。在台灣有許多大型工廠正面臨著隱性的風險，如變壓器或高壓電纜壓接處老化，就可能造成異常發熱甚至造成爆炸！智電系統提供以紅外線等重監控技術，搭配AI數據分析進行機電設備預診斷。將可提升工作安全及修復速度，大幅降低無預警停機風險，更可減少人為疏失所造成的經濟與人員損傷。

一個發跡自臺科大，平均年齡不到30歲的智慧電力新創團隊，創下於台電電力交易平台AFC上線案件超過40場，2022年底合格交易者服務佔比更超過五成之輝煌紀錄！智電系統公司結合電力系統、電機專業、資通訊及AI人工智慧技術，提供電網級儲能系統EMS、太陽光電案場智慧運維EMS及機電設備特殊保護預防檢測系統等解決方案，可運用於各類電網。這些實績也讓智電系統成為台灣能源轉型過程中，極為亮眼的國家青年隊。