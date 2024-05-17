啦啦隊女孩各個長相甜美，在球場邊賣力應援的模樣時常成為球迷的另類「嬌點」，怎料，富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔近日卻在社群透露，有些粉絲會為了巧遇女神故意蹲點堵私人行程，但這行為讓她感到害怕，「拜託讓我們有安心回家跟放假的自由」。

奶昔14日在社群表示，「能理解大家喜歡我們想拿到簽名合照心情，但希望大家都是在公開活動上見面」，如果真的在路上巧遇，情況允許的話，她也樂意和大家合照、簽名，「而不是故意蹲點女孩私人行程、工作」。

她認為，一個人回家已經夠令人害怕，「拜託讓我們有安心回家跟放假的自由」，但也不用以擔心想保護的名義進行跟蹤，「真的不需要，相信大部分的人都是很有禮貌跟理性的」，藉此呼籲粉絲不要為了追星而跟蹤。

貼文一出，立刻引來不少粉絲擔憂，「給女孩們私人空間，她們也是人，愛她就別傷害她」、「理性粉絲光看到本人就很開心了，合照或簽名都是隨緣，希望某部分粉絲可以給予女孩們尊重」、「喜歡歸喜歡，不要過度打擾，讓她們有足夠休息時間」。