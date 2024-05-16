高雄市16日晚間7時許，一名陸軍上尉準備搭乘華信航空飛往澎湖，不過在過安檢時卻被發現行李內有T74排用機槍子彈1顆（口徑7.62公釐），上尉坦承子彈為軍隊所有，不過經高雄航警局調查，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。全案由高雄航警局依違反槍炮彈藥刀械管制條例偵辦。

航警局表示，本案所查獲子彈，涉案人坦承該顆子彈為部隊所有，惟應係平日操演時不慎落入隨身行李袋內。本案因高雄地檢署檢察官指示「待子彈送驗確認是否具殺傷力後再據以函送」，所以涉案人於警詢筆錄後已自行離開分局。