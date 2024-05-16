社群日前有篇文章引發討論：一位高三生申請北藝大沒錄取，她將自己的成績單與作品集貼出，說身邊老師同學都認為不可能那麼低分，結果她「殺去北藝大、衝進系辦」向教授討個說法，引發爭議。女人迷執行長張瑋軒評論此事，提到自己也曾做過一樣的事，當年推甄台大歷史系落榜，事後才知道有教授臆測她資料太精彩，可能有人幫忙，甚至說她不推甄也能上。令她質疑推甄目的是多元發展，還是給考不上的人機會？

「如果只是單純抱怨或向網友討拍，這事也就完結了。」有網友說明事件的緣由：但該考生隔天又發了一篇文，因為她對申請結果耿耿於懷，於是殺去北藝大、衝進系辦、向教授討個說法——「殺去北藝大」、「衝進系辦」，都是考生當時發文的用詞，她後來解釋道：所謂「殺去」是指沒有預約就大老遠跑去關渡，且自己並未「闖進」系辦，是在系辦外玻璃門窺探許久，助教開門問是哪位，她說是考生，這才被帶去找教授。

網友給了她各種建議：譬如她的作品其實很普通，她的術科考試表現不好，以及考生根本不該在面試後去堵教授討說法，也不應該沒有預約就直衝系辦等等。但考生也有各種解釋：她沒預約直闖系辦是怕教授不願意見她，她為了術科準備很久，但當天考題是畫昆蟲她正好沒有練習到……

「我也曾經是那個——推甄落榜，衝去系辦的高三學生！」張瑋軒16日發文提到，台大歷史系是自己第一志願，但沒有推甄成功。當時確實直接去歷史系系學會，嘗試想問落選的原因。看到很多網友批評這個「行為」是「普信」。但自己衝去系學會這個行為的背後，不是因為「對自己自信」，而是不能理解這個遊戲規則的結果。「我只是想知道這個遊戲規則到底是什麼？我可以尊重結果，但可不可以告訴我們規則？」

張瑋軒提到，當時系主任拒絕見她，系辦人員說請接受這個結果。幾個月後，她透過聯考再回到台大歷史系。幾年後，修課時遇到很支持她的教授，才知道當時自己落選的原因，當時對方也在口試的那間辦公室裡。答案是：當時口試委員們對她有很多爭論。有部分教授認為準備的資料和經驗太過豐富精彩，判定可能有其他人幫忙；甚至有人說不管有沒有人幫忙，這個學生就算不推甄也上，所以不如把這個機會給其他學生。

「我可以理解當時那群教授的想法，希望公平。但在追求這個公平的時候，好像沒有人發現這個結果對我這個學生來說並不公平。」張瑋軒強調，因為這個公平是基於「假設」、基於「想像」、是基於「無意識偏見」的決定。資料準備得太好，等於不是自己獨立完成？這絕對是偏見。「而且對我這種有點完美主義的人來說，是一種荒謬的偏見。甚至，當時年紀小，心性傲，我覺得這根本是對人格的汙衊。」

張瑋軒質疑，這個人可以用考試考上，就不給予推甄機會？這就要去思考這個制度的思考成因。推甄的目的到底是什麼？是要給予沒辦法考上的人一個機會？還是希望鼓勵學生能多元發展，不只專注在考試成績？如果是前者當然可以接受，但為什麼教育部提倡的、老師說的應該是後者呢？更不用說當時實情是，自己不一定可以考上。國中自學班，從來沒有聯考過，自己從來也不擅長於考試，第一個念頭真的是「我完蛋了！」

「所以當時教授們考慮的公平是真的公平嗎？我不認同，我認為這是一個具有無意識偏見的決定。」張瑋軒直言，看到很多人在罵那名高三學生，她代入自己，可能當時系辦和系主任也很討厭像她這樣自以為是的人。但自己從不後悔，那年高三放學之後，走進去台大歷史系系辦的她，因為整體事件都讓她感覺到一種不公平。「高三的我，覺得荒謬，覺得不公平，但此時此刻的我，慶幸，我正為了更多別人創造公平而努力。」