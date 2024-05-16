Apple 今（16）日宣佈將於今年稍晚推出全新輔助身障人士的使用功能，包括「眼動追蹤」，一種讓身體障礙使用者只用眼睛即可控制iPad和iPhone的方式。此外，「音樂觸覺」將為聾人與聽力障礙使用者提供一種用iPhone觸感引擎體驗音樂的新方式；「聲音捷徑」將讓使用者能藉由發出自訂聲音來執行任務；「車輛移動提示」有助於在行駛中的車輛中使用 iPhone 或iPad時減少動暈症；VisionOS也將推出更多輔助使用功能。

在AI的驅動下，「眼動追蹤」為使用者提供一個僅用眼睛即可導覽 iPad 和 iPhone 的內建選項。「眼動追蹤」專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，而且透過裝置端的機器學習技術，用於設定和控制此功能的所有資料都安全地保存在裝置端，不會分享給 Apple。

「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在 iPhone 上體驗音樂的新方式。啟用此輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果。「音樂觸覺」適用於 Apple Music 目錄中的數百萬首歌曲，並將以 API 形式供開發者使用，以便在他們的 app 中讓使用者更容易體驗音樂。

透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。（截自Apple官網／古明弘台北傳真）

透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者提供一個選項，能加強更多種語音的辨識功能。「聆聽非典型語音」使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式。這些功能專為影響言語的後天或漸進式病症 (例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風) 患者而設計，奠基於 iOS 17 為不說話或有失語風險的使用者所推出的功能，提供新境界的自訂功能和控制選項。

「車輛移動提示」是 iPhone 和 iPad 的全新體驗，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，這可能會造成一些使用者在搭乘車輛行駛中時難以舒適地使用 iPhone 或 iPad。透過「車輛移動提示」功能，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用 iPhone 和 iPad 內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，並因應這樣的狀況。此功能可設定在 iPhone 上自動顯示，也可以在「控制中心」開啟和關閉。