前總統陳水扁特赦案傳出因「內閣已總辭，無法完成特赦」，本報記者詢問陳水扁的看法，陳直接回覆記者，引用台灣民意基金會董事長游盈隆的說法指出，「內閣已總辭，無法完成特赦」，這種說法漏洞百出，太可笑了。因為內閣雖已總辭，總統尚未批准，時間還多的是，而且總統處理國政也不受週休二日影響。

黨政人士也說，內閣進入看守不是問題，依赦免法，總統若發出特赦命令，行政院就依令辦理即可。甚至傳出，主要生變原因是府、扁兩方對「部分特赦」及對被扣的錢處理方式無法有共識，扁盼無罪特赦，但府方無法接受，蔡英文總統卸任前，想特赦扁生變。

記者再度追問陳水扁，是否真的因為真的上述兩個因素？扁回應，「不是」。

游盈隆在臉書提到，「難道就是這樣的結束？」以「內閣已總辭，無法完成特赦陳前總統」，這種說法太牽強、太可笑、太法匠了。因為一來，「今天陳內閣雖總辭，但總統沒批准前，仍未生效」；二來，總統權力行使不受週休二日影響，若真心特赦，時間還多的很。「髮夾彎重現江湖，看來所言非虛」。