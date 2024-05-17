韓國啦啦隊女神趙娟週（조연주）因長相神似韓女團Red Velvet隊長Irene，近期更參與Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》聲名大噪，16日宣布正式加盟桃園璞園領航猿隊的啦啦隊「Pilots Crew」。而她一抵台，就前往領航猿隊主場桃園在地著名的大廟祈福，希望能助攻球團全力衝刺季後賽，並表示這是自己首度到台灣的廟宇參拜，心裡瞬間變得相當平靜，「我很喜歡這種感覺」。

自高中就加入啦啦隊、擁有6年啦啦隊豐富經驗的趙娟週首度吐露加盟心聲，「像搭飛機一樣，心情起飛了」，並稱「第1次加入台灣的球隊，就碰到這麼認真經營的球團，覺得很開心，而且可以感受到球團、還有女孩們都很喜歡我，讓我覺得自己很幸運。」

趙娟週擁有姣好身材，也有6年啦啦隊豐富經驗。（圖／桃園璞園領航猿籃球隊提供）

看到大批粉絲接機，紛紛遞上趙娟週（조연주）喜愛的手搖茶飲，她表示自己不像同公司的「小安姐姐」（安芝儇）、「晧禎姐姐」（李晧禎）已加盟台灣球隊，在台灣還沒有那麼高的知名度，依舊有上百人來接機，「讓我得到了很多的支持，也讓我有更往前的動力。」

趙娟週特地來到領航猿主場一同觀賽應援。（圖／桃園璞園領航猿籃球隊提供）

此外，酷愛喝珍珠奶茶的趙娟週，來到台灣雖興奮卻又得壓抑，她說台灣的珍珠口感和韓國真的不一樣，「只有台灣的珍珠才會這麼Q」，所以來到珍奶的故鄉特別開心，不過因為平時得嚴格保持好體態，哀怨地說知道珍奶熱量很高，眼下就是得控制體重，「但是喝珍奶的時候心情很好，喝了也很有飽足感。」異想天開想出解決之道，「喝珍奶就不吃飯了，應該不會變胖吧？」讓團隊趕忙勸阻。

而因撞臉女團Red Velvet隊長Irene，而有「啦啦隊Irene」封號，被問到自己覺得哪裡最像？她害羞笑說覺得現在沒有很像，提到小時候剛滿20歲時，可能有一點點像，幽默表示：「沒關係，有像過就好。」她也透露，近期反而室友滿多粉絲說她長得像NewJeans的Minji。領航猿季後賽主場門票將於5月21日（二）中午12點於7-11 ibon全面開賣，更多相關資訊請洽領航猿球隊官方IG查詢。