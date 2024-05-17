大陸國台辦點名于北辰、黃世聰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名嘴，將依法對這5人及家屬實施懲戒；總統府表示，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國大陸無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，不會讓這樣的威脅得逞。媒體人謝寒冰指出，他覺得很奇怪，5位名嘴被國台辦點名 ，總統府也緊張了，各地方警察也動起來了 ，這看在一般百姓眼裡，可能會認為總統蔡英文不管民間疾苦。

謝寒冰 16日在政論節目《新聞大白話》中表示，他覺得很奇怪，過去台灣出了這麼多事情，死了這麼多人，這麼多人受苦受難，總統蔡英文看來無動於衷。然後這5位名嘴突然間出事，被國台辦點名 ，總統府也緊張了，各地方警察也動起來了。

謝寒冰接著表示，這看在一般百姓眼裡，可能會認為蔡總統不管民間疾苦。他甚至認為，跟她有相關的人，她才在乎，有在幫她講話的人，她才在乎，是這樣嗎？也許她不在乎別人怎麼想她，政府就這樣做了。

針對這位名嘴，謝寒冰指出，國台辦沒說要採取什麼動作 ，只說是針對這些人跟家屬。他覺得，大陸把這5人列為黑名單 ，最重要的原因，可能是他們常胡說八道，甚至質疑他們找不確定的消息到處散布。