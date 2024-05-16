不少人想要逛家具店，會直接想到瑞典IKEA，有網友不解日系宜得利家居在台灣經營多年，在聲勢上完全不如IKEA，好奇造成兩者差距的原因為何？引起眾人討論，其中不少人認為IKEA靠大場地和餐廳吸客，但論商品品質，宜得利可不輸人。

一名網友在PTT八卦板發文表示，看到宜得利在台灣經營很多年，但論聲勢完全比不過IKEA，好奇宜得利在哪方面輸給IKEA，「因為沒有像鯊鯊形象明確的吉祥物？還是沒有肉丸餐廳？」

貼文引起眾人討論，「沒有附設餐廳」、「沒有冰淇淋跟雞翅」、「家具店跟餐廳是要比什麼」、「東西太少，空間也沒有IKEA大」、「太小間，IKEA進去就有了很爽的感覺，不過也要注意很多人去IKEA也是晃一晃沒買傢俱，他們才用餐廳賺錢」、「IKEA就算不買東西，逛逛也有趣」。

也有網友指出兩家商品差異，認為宜得利品質較佳，「宜得利不是主打DIY的，都是實用居多」、「宜得利品質屌虐ikea」、「廚具屌打ikea」、「ikea品質每下愈況，宜得利好多了」、「去逛宜得利還滿多人，方向不一樣也不錯」、「宜得利越開越多哪裡輸？」。