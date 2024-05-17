墨西哥首都墨西哥城一家經營56年的快餐店獲得米其林一星肯定。

墨西哥城玉米餅快餐店Tacos El Califa de León摘下米其林一星，墨國媒體競相報導。

《米其林指南》（Michelin Guide）每回發布最新名單總令全球饕客關注，摘星的餐飲業者不見得全是收費昂貴的高檔去處。墨西哥有一家專賣玉米餅（taco）的迷你快餐店周二（14日）獲得米其林一星肯定，成為美食聖經發行以來第一家摘星的墨西哥玉米餅業者。摘星廚師透露，美味祕訣不外乎「簡單」（simplicity）而已。

綜合美聯社、德國之聲（DW）16日報導，墨西哥版的《米其林指南》最近公布首屆登榜名單，一共18家餐飲業者摘星，其中2家獲得兩星，16家摘得一星。最受矚目的是首都墨西哥城聖拉斐爾區（San Rafael）的玉米餅小店Tacos El Califa de León。店名取自知名的墨西哥鬥牛士高納（Rodolfo Gaona）在鬥牛場上的外號。

墨西哥摘星快餐店面積狹小，煎檯就佔掉一半空間。（美聯社）

不過，這家快餐店非常狹小，除了泰國一處街頭小吃，Tacos El Califa de León可能是史上米其林星等餐廳裡最小的一家。全店3呎見方（9.29平方公尺，約2.81坪）的空間，不鏽鋼料理檯就占了一半，另一半擠滿食客，人人站著手持塑膠盤舀著莎莎醬大嚼夾了肉餡的玉米餅，更多食客站在店外擁擠街邊吃餅。

摘星廚師馬丁奈茲（Arturo Rivera Martínez）站在鐵板煎檯前持續煎肉餅，二十年如一日。米其林周三派代表到店送給他一件厚重、長袖的白色外套，這是所有摘星廚師的衣著象徵。不過馬丁奈茲沒有穿上，因為店裡實在太熱了。馬丁奈茲說，煎檯鐵板必須加熱到攝氏360度。他對於獲得米其林一星榮譽的感想是「挺酷的」。

主廚馬丁奈茲站在高溫煎檯前不斷煎餅煎肉，香氣四溢。（美聯社）

馬丁奈茲說，美味訣竅就是「簡單」：「一張玉米餅，紅色或綠色的醬汁，就這樣，還有肉的品質。」他個人喜歡搭配可樂吃餅。

店裡菜單只賣4種玉米餅，肉餡選項包括牛肋、牛腰、牛前腿腱等等。女店員不斷把玉米麵餅團擀成圓餅狀，馬丁奈茲把肉餅放上滾燙煎檯，肉餅滋滋作響，他撒了少許鹽巴，拿半個萊姆擠出汁淋上，剛擀好的餅皮放上鐵板，很快就膨脹起來。他沒透露牛肉餅具體要煎多久，美聯社記者觀察大約1分鐘之後就會翻面，再把翻面煎好的玉米餅疊上肉餅放進塑膠盤。醬汁由食客自行取用。

摘下墨西哥城米其林一星的玉米餅小店老闆赫南德茲。（美聯社）

這家快餐店由66歲現任攤主赫南德茲（Mario Hernández Alonso）的雙親於1968年創立，經營至今已56年，菜單、陳設、玉米餅新鮮度從未改變。他不願透露牛肉採購來源，但父親對他說過，肉餅本身沒有祕密，只有「熱愛與努力」。當年他爸爸從未想過要註冊店名，然而有一家資金雄厚的玉米餅連鎖業者以相似店名在高檔社區開了15家風格時尚的餐廳之後，他考慮讓孫子透過社群媒體拓展業務。但他無意為食客在街邊騰出用餐空間，「沒有問題就別改變」。

店內賣的玉米餅分量不太大，售價將近5美元（新台幣約160元），以墨西哥物價而言頗貴，但許多人認為這是全城最好吃的墨西哥玉米餅。光顧至少8年的慕諾茲（Alberto Muñoz）說，關鍵在於肉的品質，「從未令我失望」，現在得到米其林一星加持，推薦理由又多了1個。慕諾茲的兒子則說，這是墨西哥美食歷史大日子，｢我們是這一天的見證人」。