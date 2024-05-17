捷運是雙北地區重要的大眾運輸工具，不少通勤族在購屋時，會將捷運站周邊物件納入考慮，也造成周圍房價居高不下，因此能預測未來基隆捷運通車後，將帶起一波漲勢。甲山林集團繼城上城後，推出位於暖暖區的指標新案「美麗上城」，基地鄰近八堵車站，打造巴洛克崗石美學外觀、歐式水景花園，提供住戶高隱私性的莊園生活。

【繼城上城後全新力作 嚴密工法鑄造品味生活】

自403地震後，勾起民眾對於建築結構耐震的高度關注。甲山林集團在美麗上城建案上，以嚴密工法，打造符合108年氣象局規範達耐震度6級的建築，全案採逆打工法、筏式基礎設計，並且使基樁深入岩盤，搭配複層排樁工法，讓住戶安心居住。分析甲山林集團過往建案，水立方、金城帝寶、帝景系列等，皆是以高規格建材規劃，並嚴格要求施工品質，提供家戶專屬建築履歷，銷售成績都相當突出，也可見民眾對甲山林集團自建案的高度信任。

「美麗上城」汲取城上城一期的美學概念，以巴洛克崗石城堡、歐式花園元素為底，一樓中庭規劃駿馬噴泉廣場，格局規劃2至3房，復刻「城上城」的歐式品味生活。

「美麗上城」庭園打造駿馬雕塑噴泉，搭配四季花藝植栽，享受花團錦簇的歐式莊園生活(3D透視示意圖)。（圖片來源/甲山林集團提供）

【「美麗上城」推輕鬆成家方案 大台北地板價超搶手】

綜觀雙北精華區，開發已然相當飽和，因此土地資源也相對稀缺，人口及產業東移勢不可擋。隨著2023年行政院拍板基隆捷運南港八堵段路線，預計將於122年完工，也將基捷沿線站點，發展基隆河谷科技園區，其中八堵站以雙鐵共構TOD方式規劃，預期未來會成為區域交通樞紐，而便捷的國道路網，加上開發利多條件聚集下，也吸引了雙北自住置產族外溢至基隆，為區域房市增添高度動能。

放眼大台北地區，擁有國道經濟及捷運路網利多的地區物件買氣皆十分高漲，包括單價上百萬的南港以及已躍上6字頭的土城、汐止。而這次「美麗上城」地段卓越，自基地散步約10分鐘可到八堵車站、開車上國道一號最快到南港約18分鐘、5分鐘進基隆長庚生活圈，滿足醫療、採買、購物等完善機能。

八堵雙鐵站未來透過基捷，一線可串聯黃金板南線，現開價落在每坪4字頭，屬於北台灣生活圈的地板價，搭配首付68萬起的輕鬆成家方案，工程期0付款，含精裝修、家電及傢俱等，對於小家庭及首購族來說，交屋後省去裝潢採購費用，一卡皮箱即可入住，CP值相對高。

這類產品規劃預估在未來將會越來越少見，近一步來說，要挑選能輕鬆入手，亦可兼具交通、機能、保值、增值潛力高的物件已不可多得，建議近期想購屋的民眾可以把握現階段優惠方案，用相對親民的價格，買到高品質的好房子。甲山林集團為了讓客戶無須奔波賞屋，於台北市興安街60號成立房展中心，全台個案一次為您比較，並由專業理財達人全程貼心服務，帶您搶先了解最新房產趨勢，卡位各大增值熱區。

基隆河谷科技園區有望複製南軟及內科成功模式，磁吸產業、人口匯聚，創造可觀的經濟效益。（圖片來源/甲山林集團提供）

甲山林 美麗上城

投資興建：愛山林建設開發(股票代號：2540)

建築代銷：水立方國際開發股份有限公司

甲山林房展中心：台北市中山區興安街60號（提供賞屋免費停車服務）

貴賓專線：（02）2517-2233