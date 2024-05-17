知名財經專家、資深媒體人夏韻芬，從廣播主持、寫作出書，到經營影音新媒體，是許多人在財經方面的意見領袖。私下也熱愛繪畫、登山，並投身公益及教學。年過50之後生活更豐富多彩。其實夏韻芬的人生也是幾經考驗才慢慢了解，要收穫豐盛的生活先要有健康無礙的身體。

經過考驗淬煉出的人生智慧 有好的身體、心靈才能獲得豐盛

在專業領域表現突出的夏韻芬，人生前半場其實也充滿考驗。歷經人生巨變之後，慢慢淡出電視節目主持工作。也因此更體悟健康的重要，步入中年後，深刻察覺身體跟心裡都需要重新調整，開始健康的生活步調。

步入中年後，夏韻芬深刻察覺身體跟心裡都需要重新調整，開始健康的生活步調。(圖/合利他命提供)

照顧自己就像選擇投資標的，了解身體所需才能從根本解決問題

「30歲時做什麼都很急，公司財報過目不忘、做事都想衝第一」，步入中年以後，夏韻芬也發現眼睛開始出現疲勞、也不時感到腰酸背痛。

在一次訪問來賓的過程中，知道原來造成眼睛疲勞、身體酸痛的原因有許多種，維生素B1的缺乏也可能會造成這些症狀；她開始嘗試使用來自日本的醫療級B群合利他命補充維生素B1，也聽從專業醫師的建議，酸痛開始得到有效緩解，更有活力展開精彩的人生下半場。

照顧自己就像選擇投資標的，了解身體所需才能從根本解決問題。(圖/合利他命提供)

夏韻芬說 : 就像投資要做功課一樣，知道酸痛可能是維生素B1缺乏造成的，找出根本原因才能有效解決問題、緩解酸痛，照顧好身體才能有更豐盛的心靈。

醫師 : 維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏酸痛就可能找上門

家醫科許書華醫師也表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬的症狀。補充維生素B1時建議可選擇含有「維生素B1誘導體TTFD」的醫療級B 群能提高補充效率；長時間維持血液中維生素 B1 高濃度，也更容易進入肌肉或神經組織、有效作用快速到達全身。

家醫科許書華醫師表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬的症狀。(圖/合利他命提供)

日本市佔第一醫療級B群『合利他命EX Plus 強效錠』有效緩解目腰肩酸痛

日本銷售第一的醫療級B群合利他命，含有維生素B1誘導體TTFD六大配方，能有效補充人體所需的維生素B1，不僅在日本是家喻戶曉、市佔率第一的品牌，台灣的消費者也非常熟悉。合利他命EX Plus 強效錠在各大藥妝與藥局通路皆有販售，在台灣購買既方便也能避免買到假貨或是水貨的風險。

日本銷售第一的醫療級B群合利他命，含有維生素B1誘導體TTFD六大配方，能有效補充人體所需的維生素B1。(圖/合利他命提供)

*依據Instage 2006/4月至2021/1月調查日本零售通路包含Drugstore / Supermarket / CVS / Home center / Discount store之維他命B群藥品實際銷售數據進行統計分析

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