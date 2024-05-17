根據最新信義房價指數，第一季全台房價指數年增10.48％，台灣房價不斷上漲，許多未買房民眾感到十分痛苦，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文指出，他認為打擊台灣短期房價的方法，是採取「廢除房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」等兩大措施。

何世昌表示，時常有人問他「怎麼做才能讓房價下跌」，從各個國家經驗來看，唯一有效且能長期抑制房價上漲的方式為「經濟大蕭條」，若是輕微的經濟蕭條還不夠，有的國家經濟蕭條會伴隨著通膨同時發生，此時房價不見得會下跌，例如阿根廷。

因此，等待房價崩盤如此之難，因為你等於在和「經濟大神對做」，長期下來都很難賭贏，畢竟，人類的經濟持續往上增長，大家口袋裡的錢不斷增加；當你有錢、我有錢、大家都變有錢，錢就不是原本的錢，它會產生通貨膨脹，錢的購買力變弱，房子總是易漲難跌。

何世昌強調，任何國家即使對房市祭出殺傷力很大的政策，頂多只有短期有用，長期都無法有效，更遑論多數政策是錯誤的，當然無法擊潰房價。至於該如何打擊台灣短期房價呢？他認為是採取「廢除房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」等兩大措施。

何世昌預期，當「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」兩大措施廢除後，房市價出現慶祝行情，但這樣的爽日子難以為繼，由於房價行情大好，以及被「重稅閉鎖期」鎖住的賣壓會持續湧現，二手屋市場的委售量將和房價同步驟升，預計大約6個月～12個月左右，房市會因賣壓大舉出籠、買方無力消化而下挫。他續指，當房市由多轉空，更多人看到市場不對勁想儘快賣出手上房子，委售量會再次加重，房價跌幅將迅速擴大，照這種跌法，房價起碼跌二成、下跌時間至少會有二到三年。

「但多數人仍認為房地合一稅和預售屋禁止轉售是打房好政策，更沒有政治人物敢去動它。」何世昌直言，短期內別奢求房市會反轉，今年的房價就像斷了線的風箏，飛上天。