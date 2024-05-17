【珍貴101門牌 歌劇院地段無可取代】

寶輝建設以三十年光陰，一步步為台中七期打造，簇擁於歌劇院周圍的國際豪宅聚落。其頂尖國際設計規格，放諸世界之巔也毫不遜色，細數歌劇院寶輝豪宅社區耀眼天際，「寶輝秋紅谷」更以超豪宅之姿，傲視中台灣。時至今日，身處歌劇院周邊，欲競逐一席之地，已難上加難，近期喧騰七期的寶輝新案「101 Theater South」，以市政北二路101號的未來珍貴門牌備受矚目，於歌劇院南向珍稀地段，獨享絕無僅有的綠意莊園，其限量性與收藏性絕對值得擁有，已預見寶輝即將為七期歌劇院聚落，打造前所未有的生活型態。

寶輝「101 Theater South」珍貴門牌示意圖僅供參考。（圖/寶輝提供）

【繁華七期中心 都會與莊園完美兼容】

置身台中七期，名宅高樓林立，人車如潮繁榮盛景，身處大都會核心，該如何擁有生活的悠閒與從容。寶輝建設洞察都會人群對於優雅生活的渴求，在寶輝「101 Theater South」即可享受鬱鬱蔥蔥，林蔭漫步，此刻悠閒即奢華，滿眼綠意即風景，自在靜謐實現於這座都會核心的廣闊莊園居所。在繁榮都市，實現優雅並非遙不可及，且看寶輝「101 Theater South」如何精心打造，城市中的私人綠洲與完美家園。閒坐午茶室外的綠樹風景，邀親友共渡美好時光，時而獨處靜享心自在，更獨有一座室內溫水泳池俱樂部。漫步遼闊綠意莊園，處處皆是生活驚豔。一踏出寶輝「101 Theater South」更坐擁地利優勢，比鄰國家歌劇院，數步之遙。既可生活於綠意莊園的從容優雅，又可兼享都會首善之區，繁華與時尚隨手可得，完美實現都會人群的現代優雅生活方式。

寶輝「101 Theater South」-莊園午茶室景觀3D透視圖僅供參考。（圖/寶輝提供）

【美日頂尖團隊 國際級規格】

寶輝建設秉持打造歌劇院聚落的國際格局，不只攜手長期合作的各領域國際設計團隊，寶輝「101 Theater South」外觀設計更由美國超高層權威，洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，耀眼天際的「寶輝秋紅谷」亦是他的代表作。此次自我要求精益求精，在營建規格與施工品質更提升進化，特別邀請日本前五大營造公司-日商大林組攜手合作，在台中實屬首見，以頂尖高規格打造50･70坪標配產品，新案消息曝光，迎來熱烈迴響。寶輝「101 Theater South」即將在七期歌劇院珍稀地段帶來全新生活型態。

寶輝建設攜手日商大林組共同營建。（圖/寶輝提供）