長榮首季暴賺，市場卻不買單，股價下殺逾5%後，16日立馬回神飆漲6.6%，收在217元。對此，股市老手給投資人一句忠告「短線不要跟趨勢面和消息面作對，長線不要跟基本面和財報作對」，並強調，沒耐心的人，修養不好的人，不要買長榮，會賠錢，會氣死你。

長榮Q1稅後純益高達173.82億元，季增4.27倍，年增近2.45倍，EPS8.14元與市場期待10元以上有落差，受到消息衝擊，15日股價急殺，盤中重挫6%，最低來到202元，終場重挫5.35%（11.5元），收在203.5元。

股市爆料同學會專欄作家秦暢秋以「長榮，永遠在台股創造各種不可思議的神蹟」為題發文表示，本益比曾經低於一不稀奇，連續四個月低於一，被視為理所當然，這才稀奇。

長榮前一年配息70元，今年3月15日公布（2023年度）配息10元，殖利率5.45%，外界認為股息縮水，當天跌17元，不但跌掉全部配息，連全年賺的16.7元也全部跌掉還倒貼。

再來，5月14日公布第一季EPS 8.14元，秦暢秋提到，以股價215元換算本益比只有6.6倍，但市場不買單，一天跌掉11.5元，等於1.41個第一季EPS，硬把本益比拉到剩6.25倍。

「凡此種種，族繁不及備載，偉哉神島股市，悲哉長榮海運。」他認為，看壞的，做短的，趕快賣一賣，不要那邊嘴。長線的，看一下一年來的線型圖，是越殺越低，還是越拉越高。

秦暢秋提醒，短線不要跟趨勢面和消息面作對，長線不要跟基本面和財報作對。沒耐心的人，修養不好的人，不要買長榮，會賠錢，會氣死你。

至於長榮現在還可不可以買，秦暢秋直言，答案就在文章裡。同樣的資料，同樣的財報，同樣的文章，有人看了賺錢，有人看了賠錢，其實那一直是你的問題，不是我的問題。

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