一名男子在網路《Zuvio》上抱怨，日前下載了交友APP，認識到了一名很漂亮的女子，原本只想穩聊，看是否可以變成女友，誰知道對方相當主動，每天都會傳色色的訊息，無奈大頭管不住小頭，因此展開了人生第一次約炮！

男子表示，對方約說去租屋處找她，感覺好像很刺激，就二話不說地答應了，到現場看到外表跟身材，小頭直接充血到快爆炸，但是她一開口，我就覺得不妙了，因為有點男生的聲音！這才發現原來一直聊天的對象是第三性。

男子表示聽到對方說話，當下就想逃離現場，但是是自己答應對方，完全提不起勇氣離開，也找不到理由離開，只好老實說：「我不想那個，我沒帶套」，沒想到對方居然說，那就用替代品吧！兩人就度過了神奇的戰役。

戰爭結束後，就假裝接電話，裝作有急事就逃離現場，一出門就封鎖刪好友，實在不想再回想起當時的過程，而網友看到這篇文章，紛紛留言表示：「感覺很慘不忍睹」、「這文章有味道！」、「那個難道是保鮮膜？」、「你的人生經歷好豐富阿」、「菊花還好嗎?」、「我到底看到了什麼！」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。