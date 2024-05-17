台南1名張姓男子，在臉書認識一名未滿14歲少女甲女，竟以主僕扮演遊戲誘使甲女拍攝裸照，在約甲女見面並在公司貨車後座，對甲女親吻擁抱撫摸下體，還要求甲女為其口交後性侵得逞，事後甲女報案，案經審理，台南地院依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑4年；又犯對於未滿十四歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年。應執行有期徒刑6年6月。可上訴。

判決指出，張男透過社群軟體「臉書」結識未滿14歲之甲女後，與甲女進行主僕扮演遊戲，要求扮演僕人之甲女拍攝其個人裸露胸部、生殖器等私密照片，甲女受其引誘，乃接續拍攝其個人裸露胸部、生殖器之數位照片三次共六張，再傳送張男，張男並將數位照片下載儲存個人電腦中。

張男另於109年7月20日與甲女相約見面，並駕駛公司所有之自用小客貨車前往台南等候甲女。至同日17時15分許，甲女進入該自用小客貨車後座，張男即於貨車後座親吻、擁抱甲女，進而要求甲女脫掉褲子，撫摸甲女之下體，再脫去其自身所著褲子，要求甲女含住其生殖器，接著將其生殖器插入甲女生殖器內，以此方式接續與甲女為性交行為一次。

法官審酌，被告明知甲女為未滿14歲之少年，為滿足一己私慾，竟引誘甲女自行拍攝製造猥褻行為之數位照片電子訊號，並與甲女為性交行為，所為嚴重侵害甲女之人格發展、身心健康及性自主決定權利，且被告犯後初否認犯行，至本院審理中始坦承犯案；依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑4年；又犯對於未滿十四歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年。應執行有期徒刑6年6月。可上訴。

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