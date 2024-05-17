準環境部長彭啟明15日應邀接受民進黨直播節目《老闆叫我開直播》訪談，針對近期核能是否為綠能議題，彭啟明表示，歐盟因為烏俄戰爭，暫時將核能及天然氣定義為「永續活動分類標準」，但仍有嚴格但書；而核電廠是否延役，彭啟明認為，需全民同意才可能延續。媒體人陳揮文直言，反核是民進黨的神主牌，幹嘛幫他踩煞車？我們就一起嘗苦果，要看綠營撞牆。至於核電轉彎，那是美國核電廠推波助瀾，都是生意。

「我一定要努力維持健康，撐到2025，要是明年非核家園沒轉彎，我就要打臉他（指身旁羅旺哲）！」陳揮文16日在《新聞大白話》節目表示，「羅旺哲，這是神主牌，這怎麼可以轉彎呢？這轉彎了，那那些反核人士...？為什麼這些反核人士他們都不講話你知道嗎？」

「因為輪不到童子賢跟那個什麼新的經濟部長，我連名字都不會叫（羅：郭智輝），輪不到你決定啦！」陳揮文直言，他只是去拜會立院黨團的時候，講一些場面話。「這是神主牌捏！你要轉彎了，那蔡總統怎麼辦？蔡總統說『2025就不干我的事了』啊！」

陳揮文強調，「所以我要告訴大家：不能轉彎！我們就一起來嘗這個苦果，就剛剛巧芯（連線）講得很好：我們為什麼要幫忙踩煞車呢？為什麼？那非核家園是誰講的？是民進黨講的啊！是蔡英文、賴清德你們的神主牌，我沒有要維護你，但是我要看你去撞牆壁啊！」

陳揮文質疑，「我為什麼要幫你踩煞車？你是怎麼騙票的？什麼『我是人，我反核』，那我是什麼？我也是人啊，我當然反核！什麼延役？延你個XX！不准延，延下去好幾千億啊，誰出錢？又要我出錢，我不要啦，我窮得要死，怎麼一天到晚叫我出錢呢？」

「那都是生意啊！你以為那些支持核能的人在想什麼？延役，延役不用錢嗎？」陳揮文提到，每一個機組，一開口都是幾百億、幾百億，嚇死人吶！那個人家都是在做生意，是美國的那些核電廠商在後面推波助瀾，「我們不要為人作嫁齁！」