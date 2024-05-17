大陸國台辦點名劉寶傑、黃世聰、李正皓、于北辰、王義川等5位名嘴，將依法對5人及家屬實施懲戒。媒體人吳子嘉說，很多網友好奇他為何沒被國台辦點名，淡江大學榮譽教授趙春山回應表示，「因為你沒有造謠」。

媒體人張禹宣16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，劉寶傑、黃世聰跟另外3個人是完全不一樣的狀況，另外3個人的問題不是講高鐵靠背或是田鼠；至於于北辰到底講了大陸什麼，沒人知道，如果按照這個邏輯，要懲罰，我們國防部要先懲戒于北辰，因為于北辰曾說過一顆飛彈攔截是70％、3顆是210％這種話。

張禹宣更分析認為，準總統賴清德520就要就任了，國台辦可能是拿這些人來開刀。吳子嘉也表示，于北辰、李正皓、王義川這3個人根本是幫劉寶傑陪榜的。

另外，很多網友問到，吳子嘉是流量王，怎麼沒被國台辦點名？吳子嘉問趙春山，趙春山回應說，「因為你沒有造謠」。