朱宥勳第一時間大酸陸畫師「竟然抄到台文館頭上」、「你自己小心一點XD」，如今大翻車。(圖／朱宥勳臉書)

國立台灣文學館吉祥物「阿龍」16日證實為抄襲作品，台文館與廠商蹦世界創意雙雙致歉，下架所有相關創作。事發時力挺台文館，嗆陸畫師抄襲的深綠作家朱宥勳，也在臉書發文致歉，稱自己只是順手轉貼。

阿龍遭踢爆是抄襲上海畫師「Nora Qu」之作品，但第一時間台文館與廠商反咬對方才是抄襲者，引發軒然大波。當時朱宥勳也在臉書發文狂酸「竟然抄到台文館頭上」、「這位製作表情包的同學，看清楚喔，這個單位是『國立』台灣文學館，你自己小心一點XD」。

朱宥勳16日發文道歉，表示自己過去不好經驗，因此輕信報導，順手轉貼。(圖／朱宥勳臉書)

朱宥勳時隔5天終於道歉，16日發文表示根據各方資訊統整，Nora Qu抄襲台文館證據確實不明確，要為輕信新聞報導道歉，同樣身為創作者，可以想像被誤會為抄襲是多麽受傷的事。朱宥勳說，自己會輕信是因為過去幾年創作內容常被大陸網友搬運、抄襲，看到新聞才會覺得又來了，便順手轉貼，但確實不該構成誤會另一名創作者的理由。

朱宥勳說，事發後很多網友質疑他裝死不認錯，他要澄清近日工作實在太忙，連自己的頻道都沒時間更新，每天只有幾10分鐘可以上臉書，所以反應才會這麼慢。