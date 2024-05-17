菲律賓民間組織「AtinIto」15日出動逾百艘民間船隻前往黃岩島周圍海域，將放置印有標語的浮標，宣示主權，向菲律賓漁民提供物資。前海軍艦長呂禮詩指出，永興島、黃岩島、及渚碧、永暑、美濟等島礁形成一個大三角，哪個國家擁有這三個島礁，就掌握了南海。但菲律賓發動帆船比賽其實是自欺欺人，中國大陸3000噸以上艦艇雖然較不靈活，但「022導彈艇」有匿蹤黑科技，加速性靈活，堪稱大殺器，小艇有翻覆的危險。

呂禮詩16日在《頭條開講》節目秀圖指出，黃岩島這個位置的重要性是什麼？如果說現在，無論是中國大陸海警或解放軍有效控制黃岩島這個區域，未來即使是美軍進入蘇比克灣，事實上他就遇到了一個抑制。這也就是之前日本海上自衛隊的一個幕僚長，就相當於我們的司令級的曾經講過，從永興島、黃岩島、一直到下面這個核心島礁，就是渚碧、永暑、美濟這些島礁，這個形成了一個大三角。

「是南海重要的一個戰略三角！哪一個國家擁有這三個島礁，其實就掌握了南海！」呂禮詩強調，我們對於南海這些島礁的進駐狀況其實並不太了解，其實菲律賓也不了解！所以大家其實會有一個誤判：我集合一大堆人，去做一個帆船比賽，就有效了？其實那是自欺欺人。

「第一個，大國重器，我們可以看到，055！」呂禮詩提到，最近一段時間南海的雲層比較厚，用一般的衛星比較看不到，因為我們用的不是軍事等級的，我們用的只是歐洲太空總署的哨兵衛星系統。「但055可以進駐這裡」，呂禮詩指，去年這裡有一張全家福的照片，可以看到072登陸艦，也可以看到053H3導彈護衛艦，還可以看到022導彈艇。

呂禮詩直言，菲方動員這些「小艇」前往黃岩島，或者之前前往仙賓礁，都是一個很傻的行為！因為他們認為3000噸的艦艇迴旋半徑比較大，小艇就會較好運作，其實不然，主因是大殺器022導彈艇沒出現，它上面有鷹擊83的攻船飛彈，就是反艦飛彈。且大家沒有注意到，連菲律賓都無法掌握它的位置，美軍也沒辦法，為什麼？因為它有匿蹤設計，且不只是YY內傾外斜的這種設計。

「看看022的內部，有看到舷窗上面這個像鋸齒狀的嗎？」呂禮詩表示，這個黑科技跟哪一架飛機很像？F-117（夜鷹戰鬥攻擊機），它的座艙外面也有鋸齒狀，這個設計就是，哪怕你的電磁波進了舷窗，其實也都不能造成反射，或者反射的程度很有限。也就是說，無論美軍，或未來可能來湊一腳的日本，或菲律賓本身，都無法掌握！「最重要的，022為什麼是大殺器，因為它加速性很好，而且它很靈活！」

呂禮詩強調，這個加速性對菲律賓有什麼影響，就是當加速衝過去的時候，他的這些螃蟹船就開始晃，然後如果你正好正在轉向的話，可能還有翻覆的危險。這也就是中國大陸海警前幾天為什麼還在訓練人員救生？要救的是菲律賓的人，「就是海上雖然執法，但絕不缺乏人性與人道！」