有「國民阿嬤」之稱的金馬影后陳淑芳，平日就十分熱衷公益活動，原本她規畫將在下周一飛往澎湖展開公益之旅，期間將捐款給正在籌蓋醫院的基督教團體，不過因為正值澎湖花火節期間，原訂前往的時間訂不到機票，因此行程將往後順延，不過她從今年至今仍不斷投身各項公益活動，為弱勢盡一份心力。

今年1月30日，陳淑芳與新北市樂心關懷協會趕在農曆年前，特別前往宜蘭，捐贈面額1000元的鞋全家福兌換券共200張給宜蘭縣政府，希望能夠幫助貧困的弱勢家庭兒童，讓他們能跟一般家庭的小孩一樣，挑選一雙自己喜歡的新鞋重拾自信。

當時陳淑芳曾表示，自己雖然在新北市出生，但畢業於蘭陽女中，宜蘭對她而言，可以說是第二個故鄉，更謹記已故父親「信奉人的一生要幫助別人，才是好命人」，所以對於能做公益感到很開心，「上山下海都願意！」

同日，陳淑芳又馬不停蹄跟著協會前往基隆，一樣共同捐贈總金額20萬元的「鞋全家福」兌換券給基隆市政府，再由市府調配轉贈給基隆市的弱勢兒少，讓他們能夠在新年換上新鞋過好年。

過完農曆春節後，陳淑芳繼續投身公益，再度跟著桃園市圓夢愛心關懷協會、新北市樂心關懷協會遠赴台東，共同捐贈台臺東縣消防局救護車一輛，而這輛救護車也被撥交綠島鄉防分隊使用，期望可以提升綠島的救護效能，讓當地民眾或不幸發生意外事故的旅客，可以即時獲得幫助。

除了這些之外，陳淑芳原本規畫在下周一飛往澎湖展開3天2夜的公益之旅，據了解，此行最重要的一件事，就是陳淑芳得知有基督教團體將在澎湖籌建醫院，她將前往捐款支持，不過受到澎湖花火節影響，原訂行程訂不到機票，因此只能將行程延後，但還是透過友人強調，這趟行程一定會去。