廣東│2025年廣州數位經濟占GDP比重達15％ 03:222024/05/17 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣州最新公布「數位經濟高品質發展規劃」提出，到2025年，數位經濟核心產業增加值占地區生產總值比重達到15％。形成共建共用的數位生態，初步建成世界領先的數位經濟引領型城市和數產融合的全球標竿城市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東｜2024深圳漁博會 展出逾萬種水產 廣東｜廣州提升標準 引導消費品以舊換新 群創五大沉浸互動顯示技術 美國SID亮相 #數位經濟 #廣州 #比重達 #數位 #廣東 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港金管局：擴大數位人民幣在香港的跨境試點 17:242024/05/17 財經 陸國常會：通過製造業數位化轉型行動方案 12:582024/05/12 兩岸 中華電信CYBERSEC 2024 展現資安拓展海外新實力 16:362024/05/16 財經 外資第一省 江蘇連續8年奪冠原因曝 10:412024/05/12 兩岸 聰明創新減碳有成！台灣前三名數位轉型企業 超前部署引領智慧新時代 10:252024/05/15 財經 高市志願服務研習首次「1人1機」 強化志工數位資訊能力 17:202024/05/16 寶島 安永解密保險業發展三大重點 17:462024/05/14 財經 免簽拚觀光！陸全面實施外客乘「郵輪」免簽入境停留15日 10:502024/05/15 兩岸 樺漢Q1獲利同期新高 全年拚三率三升 18:382024/05/10 財經 北京首次進入全球前10富有城市 台北排名第39 20:442024/05/09 兩岸 線上輕鬆查15年帳戶明細 臺灣企銀為客戶省時省荷包 23:582024/05/14 財經 結合共享資源 奇幻星空郵票數位展5／18起網路也能看 17:172024/05/14 生活 OKX Ventures攜手史丹佛大學 推動區塊鏈創新發展 09:002024/05/10 財經 台南率先建「智慧魔鏡」 生成式AI數位學習平台啟用 16:012024/05/10 生活 李聖傑吐露當男人焦慮心聲 預告展開全新演唱會計畫 16:412024/05/15 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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