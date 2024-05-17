江蘇│陸首座鹽穴儲氣庫工作氣量突破10億立方公尺 03:222024/05/17 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於常州的金壇儲氣庫為大陸首座鹽穴儲氣庫，也是長三角地區天然氣管網的重要配套設施。根據最新統計，日供氣能力達2,700萬立方公尺，創歷史新高；年工作氣量達10.54億立方公尺，突破10億立方公尺大關。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安徽｜首座9F級燃氣電廠合肥正式投產 江蘇｜陸最大海上太陽能項目獲批 江蘇｜江蘇中歐（亞）班列貨運量 3月創單月新高 #儲氣 #億立方公尺 #鹽穴 #首座 #江蘇 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 江蘇│濱海綠電＋冷能產業高品質發展推介會 吸金人民幣355.8億元 03:352024/05/21 財經 江蘇｜宿遷港直達洋山港航線 開通 03:222024/04/15 財經 竹市首座社宅開工1年半「工地沒動靜」 市府揭原因 17:492024/05/09 政治 江蘇│無錫祭新政 二套房頭期款降至20％ 03:182024/05/09 財經 進展順利！台積電歐洲首座廠動工時間曝光 23:242024/05/14 財經 桃園首座文創青年創業基地 「桃藝工坊」熱鬧開幕 19:102024/04/27 生活 擴大國際晶片人才交流 首座晶創海外基地拍板布拉格 13:282024/04/14 財經 俄媒：俄計畫建新管道向中輸送天然氣 每年高達350億立方公尺 11:342024/05/07 兩岸 半導體產業全球布局 首座晶創海外基地拍板布拉格 11:572024/04/14 生活 迎接ID.成員 台灣福斯汽車首座極速充電站啟用 18:072024/05/14 財經 外資第一省 江蘇連續8年奪冠原因曝 10:412024/05/12 兩岸 輝達來台設亞洲首座研發中心！經濟部官員揭內幕 12:512024/04/26 財經 強化跨國研究合作 政大成立台灣首座立陶宛中心 22:152024/04/30 生活 宜蘭首座「5G XR數位共學中心」揭牌 數位教學輔助英語學習 14:412024/04/14 生活 每年約6億度！ 全球最大「行動電源」首次併網發電 10:552024/05/01 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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