內蒙古│2025擬開通三條以上低空旅遊專線 03:222024/05/17 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內蒙古公布通用航空產業發展實施方案，其中提到，到2025年，開通低空旅遊專線三條以上，實現區內核心旅遊資源有效串聯。全區低空旅遊接待量超過5萬人次，年收入超過人民幣1億元，加速提升旅遊品質。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湖南│長沙開通首條直飛蒙古國航線 竹縣民代盼縣府優化網站平台 行政處：已申請數發部計畫 最大化低空經濟 陸工信部專委喊安全先行 #低空 #內蒙古 #開通 #三條 #專線 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 福建│首條大三通跨境電商海運 開通滿周年 06:582024/04/22 財經 設備老舊淘汰替換！花980萬元整修 竹市119指揮中心全新啟用 18:472024/04/11 社會 雲南｜2條通航短程運輸航線開通 05:332024/05/02 財經 山東│首條直飛香港定期航線 煙台─臨沂─香港航線開通 03:162024/04/18 財經 低空經濟錢景上看2兆人民幣 eVTOL發展最受矚目 12:012024/04/16 兩岸 台中捷運開通Visa卡感應付款 手機嗶卡全線暢行 20:102024/04/26 財經 江蘇｜蘇州低空經濟專案 簽約專案達251個 03:162024/04/19 財經 中市13期重劃區終通車 文心南、建國北車流將獲緩解 13:512024/05/04 生活 太平島中軌衛星訊號16日開通 數位部：通訊效能提升3.9倍 13:212024/04/17 政治 遼寧│南航瀋陽－法蘭克福客運航線 開航 03:302024/04/30 財經 陸「低空經濟」夯 陸媒：蘇州投資超過730億已簽251個項目 09:572024/05/07 兩岸 陸股18日微漲 低空經濟概念股走強 20:092024/04/18 財經 重慶｜梁平區成立產業基金 支持低空產業發展 03:302024/05/08 財經 桃園經國特區「嘉璟上河」經典之作 盛大公開 23:532024/05/11 財經 內蒙古｜2030年形成完善鋰產業鏈生態 06:222024/05/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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