江西│穩定擴大「新三樣」產品出口 03:222024/05/17 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江西省長葉建春16日表示，江西將穩定擴大太陽能電池、電動車、鋰電池等「新三樣」產品的出口占比，並推動更多江西企業出海。統計顯示，去年江西省「新三樣」產品出口額年增73.5％，占全大陸出口額的4.3％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 數字看中國｜中國太陽能產品 前二月出口63.36億美元 台美21世紀貿易倡議談判登場 楊珍妮：爭取農產品出口 《財政》AI浪潮 資通與視聽產品元月出口登次高 #新三樣 #產品出口 #江西 #江西省 #葉建 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸科技部：鼓勵有條件單位把半數以上基礎科研費投向年輕人 13:232024/03/05 兩岸 科技轉型「新三樣」有成 台美日韓進口陸製蓄電池倍增 19:132024/04/24 財經 明日之星！陸80後正廳級幹部 集中省級共青團一把手 10:332024/03/15 兩岸 夏立言昨抵江西促贛台交流 今赴滬有「重要會見」 09:362024/02/29 兩岸 江西南昌恐怖大風！颳走大樓窗戶 3住戶睡夢中被捲走墜亡 10:582024/04/03 兩岸 江西男彩票中9.68億還免稅有貓膩？ 官方調查：流程合法合規 22:102024/02/22 兩岸 陸校園虐貓事件頻傳 考研榜首因錄製虐殺貓影片遭汰除 22:152024/04/07 兩岸 陸3月起新規 酒駕更嚴行賄更重 快遞不准拋扔踩踏 12:482024/03/01 兩岸 鞏固外貿外資基本盤 陸多地前2月「新三樣」出口強勁 11:092024/03/20 兩岸 暴雨冰雹襲江西南昌 房屋坍塌釀11傷 19:332024/04/02 兩岸 陸駐歐盟使團指高技術產品出口設限只會加劇貿易不平衡 13:382024/04/27 兩岸 女子闖國小揮刀砍人 江西校園濺血2死10傷 行凶動機曝 17:512024/05/20 社會 以政策優惠3方面切入 2024江西對台農業招商會在漳舉辦 17:222024/03/11 兩岸 退出一帶一路後義中首次高層經濟對話 外媒：試圖修補雙邊關係 10:002024/04/13 兩岸 歷任遼寧省長、陸司法部長 江西省政協主席唐一軍被查 17:182024/04/02 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。