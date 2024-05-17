雲南│大理鼓勵收購存量房作為保障房 03:222024/05/17 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲南大理推出全新房市政策，支援民營房企與國有企業聯合組建保障性住房營運公司，鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房或人才住房。另針對建案庫存較多、大理經開區等區域，不再新建保障性租賃住房，以加速去化庫存。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦媒招募500人 搶4大領域人才 普丁：支持中方在俄國本地化生產 將提供優惠 大陸國安部公開美男計案例 警惕境外間諜的溫柔陷阱 #聯合 #全新 #大理 #雲南 #鼓勵 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 四技二專聯合分發、二技申請入學 今起受理登記報名 13:222024/05/16 生活 陸駐聯合國大使520前夕批「美挺台」：挑戰一中原則 09:442024/05/19 兩岸 大陸消費市場「K型」化 資誠：留意特色城市商機 18:302024/05/17 財經 V-22魚鷹太常摔 五角大廈頒布新規範 20:072024/05/17 軍事 陸68城推住房以舊換新以政府指定企業收購模式最受歡迎 08:092024/05/16 兩岸 群聯推出企業級SSD品牌PASCARI及高階X200 SSD 10:212024/05/16 科技 台北福華攜手華航歡慶40周年 持登機證住房升等、買住宿券抽機票 17:112024/05/16 生活 越南卡不停 密函曝損失恐超過千億 12:482024/05/17 國際 籲各國合作保護環境 聯合國立法審查「危害自然罪」 23:022024/05/18 國際 大陸四大電通龍頭聯合宣布 啟動5G異網漫遊商用推廣 10:452024/05/17 兩岸 富邦產推出全新電子簽名板 打造臨櫃理賠無紙化 11:592024/05/16 財經 海難頻率漸增！金馬澎岸巡隊聯合「救生救難」演練 展現應變能力 00:092024/05/19 社會 49校系參展青春設計節今閉幕 陳其邁出席頒獎鼓勵學子創意 22:162024/05/19 寶島 寶輝「101 Theater South」歌劇院豪宅聚落 七期前所未見的優雅都會生活 09:002024/05/17 財經 英特爾推出全新軟體解決方案！PC資源無縫共享 08:182024/05/16 科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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