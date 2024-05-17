有「鞍馬王子」之稱的台灣競技體操好手李智凱4月在體操世界盃卡達杜哈站男子鞍馬決賽，以15.400分屈居銀牌後，本月16日在烏茲別克舉行的體操亞洲錦標賽，李智凱力拚最後奧運機會，然他在拿手的鞍馬項目發生失誤僅獲得13.300分，最終排名第15名，已確定無緣巴黎奧運。他賽後表示，「需要先好好沉澱一下，再來考慮下一步怎麼走。」

2021年東京奧運，李智凱以拿手的「湯瑪士迴旋」在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌，成為台灣奧運體操首面獎牌，外界都看好他能在2024年巴黎奧運再寫下歷史。

然近期李智凱比賽狀況不佳，繼體操世界盃卡達杜哈站屈於銀牌後，他16日在亞錦賽全能鞍馬意外失誤。

亞錦賽的個人全能要參加鞍馬、跳馬、雙槓、地板、吊環、單槓等6個項目，李智凱卻在最拿手的鞍馬項目發生失誤，僅拿下13.300分，最終總分獲得77.532分，排名所有選手第15名，已確定沒能拿下巴黎奧運門票資格。

在今年的4場世界盃暨巴黎奧運資格賽的鞍馬項目，李智凱比完後積分排名第3，無緣取得奧運鞍馬的單項參賽資格。

亞錦賽後李智凱在接受中央社記者訪問時表示，他真的已經盡力了，他需要先好好沉澱一下，再來考慮下一步怎麼走。

原本李智凱規畫比完巴黎奧運就要退休，如今無緣奧運，是否就此退休？對於中央社記者詢問「退役」一事，李智凱表示，「完全放下」對目前階段的他還是很難，他已經為體操付出22年了，真的需要一些時間來沉澱。