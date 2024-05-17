076攻擊艦雙電磁彈射器成亮點

最近一張外國衛星照片拍攝到正在滬東中華造船廠船塢內建造076兩棲攻擊艦，證實了先前的外界對解放軍最新型兩棲攻擊規格配置的部份猜測。目前從衛星照與航空照可以確定，076確定採用平直甲板與電磁彈射系統、雙艦島設置，其排水量可能會超過5萬噸，幾乎與首艘航母遼寧艦相當，未來固定翼艦載機開發成熟，076的戰力勢將趕上或超越遼寧艦。

設備規格曝光引矚目

這張在網上流傳的圖片是行星實驗室（Planet Labs）在2023年底拍攝，不久後也傳出一張疑似在民航客機上拍攝的照片。照片中還有3艘054導彈護衛艦在同一船塢內，各處於不同的建造階段。從這艘在建大型艦艇的規格看，例如裝載艙前區埋入式大艙蓋、燃氣輪機進出艙、大開口防火幕簾與車輛甲板可以判斷是一艘大型兩棲攻擊艦，而且其長度比075兩棲攻擊艦還更長些。若按先前流傳的中船重工集團七一三研究所發佈的艦艇甲板消防佈局與火災安全評估報告推斷，076的甲板長度約為252公尺，比075大約240公尺的甲板長12公尺左右。其排水量比075的4萬噸可能超出1萬噸，達到5萬噸以上，差不多與航母遼寧艦相當。

外國衛星拍攝到的滬東中華造船廠船塢內正在打造的076兩棲攻擊艦，分段船體已大致完工。（圖／微博）

電磁彈射器是重點之一

除了排水量之外，早先有關076的猜測還有幾個重點，首先是斜角甲板或直甲板，目前可以確定採用直行甲板。而從結構上推斷，為解決燃氣輪機動力裝置的進排氣問題，076很可能採取與伊莉莎白女王航母的雙艦島設計，至於電磁彈射裝置，照片上船體分段上帶有明顯的開槽，外界推測這應該是076電磁彈射器的安裝槽。至於彈射器的數量，雖然先前分析從1~3條都有，但採用直甲板無法設置第3條，而以目前佈局推斷，只有一條電磁彈射器的可能性較大。

圖為從民航機上拍攝到滬東中華造船廠船塢內的076兩棲攻擊艦與其他3艘建造的護衛艦。（圖／新浪微博）

至於動力系統採用燃氣輪機與全電推進，外界對此觀點較為一致。甲板上可能會有一座運送艦載機的舷外升降機，可能設於雙艦島之間。外界關注的垂直起降戰機雖然成都飛機公司已研發多年，但目前還沒有較明確的進度，加上現有布局甲板長度較短，非垂直起降的固定翼戰機與預警機估計也不會登上076首艦，服役初期的空中戰力可能是類似攻擊-11、彩虹-4等無人攻擊機或螺旋槳式的TB-001雙尾蠍無人機。

076兩棲攻擊艦一直有直行甲板（上）與斜行甲板（下）兩種不同的方案，從最近曝光的船體照片看來已確定是採用直行甲板。（圖／新浪網）

如此一來076與075除了排水量更大之外，或許有人認為性能上似乎沒有太大的差別，事實上並非如此。這兩型初看之下主要差異在動力系統，075使用的是與071船塢登陸艦同一系列的柴油發動機，相較於美、日、法等國的兩棲攻擊艦大多使用柴燃聯動、全燃氣或全電力推進，柴油機輸出功率較低、噪音也較大，而076改用綜合全電推進，與全球頂尖的兩棲攻擊艦相同，這是性能上重大升級。此外，在兩棲攻擊艦上使用電磁彈射器也是創舉，可以大幅增加兩棲攻擊艦的空中戰力，即便沒有垂直起降戰機，未來也很有可能配備專屬的輕型固定翼戰機。

可搭載逾20架戰機形同航母

未來如果075配備了垂直起降或是輕型電磁彈射戰機，以它的排水量5萬噸推算，可以搭載的固定翼戰機可達20架以上，若再加上攻擊無人機、直升機與預警機，其戰力相當於一艘輕型航母，與目前服役的遼寧艦相當，不只航速更高，功能上也更靈活與多樣化。

最近曝光的076最大的兩項特點是採用最先進的全電推進與電磁彈射兩項技術，可以躋身全球性能最頂尖的兩棲攻擊艦。（圖／騰訊網）

進入21世紀以來，許多國家都發展這種具有輕型航母特徵的「準航母」，做為靈活部署與海外武力投射的重要武器，開發或使用兩棲攻擊艦的國家除了美國與中國之外，還有法國、日本、韓國、澳大利亞、巴西、西班牙、埃及、義大利與俄羅斯。可見其功能與優勢已廣為各國所接受，但兩棲攻擊艦的功能也不斷有新的概念與新的發展，目前開發的新款式與數量仍以美中兩國領先，未來在南海與西太平洋的地緣政治上，兩棲攻擊艦將低烈度衝突或遠洋武力投送扮演航母之外極為重要的角色。