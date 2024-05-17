大陸國台辦點名退役少將、桃園市議員于北辰等5名嘴，將依法對其本人及家屬實施懲戒；于北辰則在臉書發文表示，一大早收到了最大的榮耀勳章。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，「用字是否太過？」他曾建議于北辰去念一個碩士，經過完整的學術訓練，可能對一些事情的看法會不一樣。于北辰則回應，這一位退休開飛機的中將念書回來，升了官，卻認為他書念得太少；中將可能不知道，他是國防大學戰爭學院畢業的。

于北辰16日在《譬如北辰》直播節目中表示，一個退休開飛機的中將居然講，于北辰就是書念得太少了，如果聽他的建議去念個碩士，他或許會知道得更多，就不會鬧笑話。

于北辰接著表示，這位開飛機的中將不知道，他也是國防大學戰爭學院畢業的。他在戰爭學院上過這位中將的課，是他的老師，當時他中校，開飛機的中將是上校，戰爭學院是國軍最高的學府。

于北辰指出，這一位很優秀開飛機的中將是博士，碩士2年、博士4年，加起來要念6年，當時在軍中的戰備任務是誰幫他扛的？就是我們這些人。他花了6年去念碩博士，在國家最需要第一線捍衛時，他去念書了，沒有把他召回，我們則繼續留在國軍崗位上，從事戰備任務，做保護台灣、保護人民的工作。

于北辰表示，開飛機的這位去念書回來，升了中將，卻說他書念得太少，這個人有沒有良心。他喊話，「你書念得很多是不是，有多了不起，出來選議員，不要在那邊大小聲」。