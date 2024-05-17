張翰、吳可熙主演新片《以愛之茗》入選2024年第74屆柏林影展主競賽單元，兩人在片中飾演怨偶，張翰飾演的茶行老闆雖已婚，仍跟非裔法籍演員妮娜美羅產生感情。不過，現實生活中已婚的張翰，接受時報周刊CTWANT訪問談起婚姻之道，直說：「老婆開心，我就開心。」吳可熙則是羞認身邊已有「對的人」，放話：「有想定下來。」

張翰跟吳可熙談起非洲拍攝經驗，都大讚西非維德角根本就是渡假小島，到處都是美食美景。（圖／焦正德攝）

《以愛之茗》由坎城名導阿布代拉曼席沙克執導，預算約2億台幣，拍攝地橫跨亞、歐、非三地，張翰跟吳可熙談起非洲拍攝經驗，臉上滿是開心，大讚西非維德角其實就是渡假小島，到處都是美景，張翰驚呼：「真的好像度假旅行團一樣，每天吃好住好，覺得很不真實，都有點不敢po照片出來。」吳可熙則表示，自己受訪當天的洋裝，就是在當地買的布料回來訂製而成，透露自己在非洲更是遇到截然不同的文化衝擊，讓她大開眼界，覺得相當瘋狂，「在非洲有些國家是母系社會，規定結婚男生就要過戶房子給老婆，在那邊女人離婚越多次，是越有價值的。」

吳可熙坦言自己正處在新的轉變期，大概知道未來事業的方向，也在看未來自己可以去哪裡。（圖／焦正德攝）

吳可熙近來事業運相當旺，接連以《以愛之茗》、美國新片《蘭天閣》登上柏林影展、坎城影展紅毯，接著又簽入美國經紀公司，成為「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）同門，踏上國際影壇。既然事業穩定，問起感情的進度，她受訪時透露自己喜歡能夠彼此尊重、了解她事業，在創作上可以溝通的另一半，同時也鬆口默認身邊已有穩定發展的感情對象，今年更默默升起「想婚」的念頭。

為何會突然從不婚不生，轉變成「想定下來」？ 吳可熙透露，陸續走上國際影展讓她對自己的事業，多了信心跟勇氣，「我現在在新的轉變期，也有些勇氣跟信心，大概知道未來事業的方向，也在看未來自己可以去哪裡。」事業、感情都穩定，也讓她動了想婚的念頭，笑說就連以前看不懂的小孩、貓狗，突然一瞬間也覺得好可愛，「就心裡面有點想安定的感覺。」至於有沒有可能先有後婚？她笑回：「這個應該是不太可能。」

《以愛之茗》將於5月24日在台上映。