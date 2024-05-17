張翰在新片《以愛之茗》中，跟吳可熙飾演一對怨偶，雖然已婚依舊愛上非裔女孩，張翰接受時報周刊CTWANT專訪時，也直白笑認角色偏「渣男」。不過現實生活中，他跟演員老婆林利霏結婚多年，夫妻感情相當穩定，去年還為了女兒，定居台東生活，他戲稱：「我老婆有時候覺得自己多帶一個兒子。」

張翰在新片《以愛之茗》中的角色就像是個長不大的男人，跟吳可熙飾演一對怨偶。（圖／焦正德攝）

張翰一家去年因為7歲女兒「翰寶」，舉家搬去台東生活，他透露當初希望女兒能夠接受體制外的教育，加上他自己也喜歡台東，才選擇搬去台東。他坦言一開始提出想法時，老婆相當憂心，「去之前老婆很焦慮，是我很堅持，但後來她比我還喜歡台東。」不只女兒接受體制外教育，他笑稱有時家長也有學校的「功課」要做，「學校會希望培養野外求生跟手作的能力，像我現在就是在學鉤針，還要幫女兒做筆袋。」他透露自己比老婆手巧，夫妻倆家事分工也有共識，各自做自己擅長的事，結婚多年的他，也認知到婚姻生活的幸福之道，笑喊：「老婆開心，我就開心，她臭臉我日子也不會好過。」

張翰一家人在台東居住，女兒接受的是體制外的教育。（圖／焦正德攝）

張翰表示《以愛之茗》中，他的角色就像是個長不大的男人，大男人但又不願意負責，那他自己是否也經歷過「長不大」的時期？他半開玩笑稱，有時候老婆也覺得他難搞、堅持多，覺得像是多養了一個兒子，「但我現在50歲了，也是成熟了。」包括去台東也是他的想法，夫妻倆現在也適應台東生活，有工作他就搭火車或飛機通勤，工作跟生活分開，也是過得相當愜意自在。

他先前參加柏林影展宣傳《以愛之茗》，本想跟女兒一起踏上紅毯，連服裝都請設計師準備好，可惜因影展規定，無法父女一起登上紅毯，讓他直呼有些遺憾，但柏林影展一行仍是讓他直呼很新鮮，各國大使館舉辦的派對各有特色，「我本來以為德國柏林會很無趣，但那邊好自由喔。」他透露今年上半年馬不停蹄在工作，待在家裡時間很少，希望宣傳完電影後，能回到台東放假一個月，好好享受台東好山好水。