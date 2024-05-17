菲律賓民間組織動員百艘船隻15日意圖衝進中國大陸黃岩島水域，但在中國大陸派出4艘海警船及26艘大型民船進行封鎖。該組織漁船距離黃岩島50餘海浬就撤退，並聲稱已成功完成目標任務。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，菲律賓百艘螞蟻雄兵，沒想到遇到大象。

張延廷16日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示， 中國大陸是有備而來，有三道防線，最後第三道防線在黃岩島潟湖入口擋住，不讓菲律賓船隻進去。這是最後一道航線。

張延廷接著指出，菲律賓一艘船2個人，100艘船200個漁民，都是小船。中國大陸大船一過去，浪一湧過來可能就翻了，連水砲都沒有使用。中國大陸第一防線是4000噸級的，浪一湧過去，小船根本就看不見了。

張延廷指出，中國大陸在第一道防線就派大船在那邊，所以菲律賓一看，本來100艘螞蟻雄兵，沒想到遇到大象，螞蟻雄兵沒辦法解套了，就在50多海浬的地方，稱任務達成，丟下浮標就離開了。