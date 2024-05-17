為使國民黨團與民眾黨團所提國會改革相關法案順利過關，藍白立委輪番在立院議場門口48小時守陣，民進黨團總召柯建銘昨更喊話今恐爆發最嚴重衝突。柯建銘表示，每條法案都應經充分討論，逐條審查才是台灣民主可貴的地方，否則藍白沒收委員會讓台灣民主香港化，呼籲立法院長韓國瑜，秉持中立角色，「你不是藍白的院長，是國會院長」。

柯建銘表示，今天就看立法院長韓國瑜的一念之間，呼籲他必須發揮中立的角色，守住最後一關。他強調，因為所有法案要在院會表決時，不管是委員會過水或是院長主持協商，都應一條一條談，詳不詳細也應該簽朝野協商結論，決定在院會要有多少人發言、發言時長等，否則民主結束了。

柯建銘批評，藍白仗著國會多數，沒收所有程序，將法案抽出逕付二讀、在程序委員會將法案擋下來，更把委員會的權利沒收，甚至他們要自己開會時，都把委員會解散掉，這是立法院以前沒出現過的現象。

柯建銘強調，委員會中心主義是讓每個委員充分發言，是台灣民主可貴地方，若沒收法案後院直接表決，好不容易建立的民主就完全破壞掉了，仗著國會多數一路壓到底，宛如中共人大，立院香港化。他再次向韓國瑜喊話，必須恪守中立角色，抗拒來自藍白的壓力，「你不是藍白院長，是國會院長」。

是否擔心到睡不著？柯建銘苦笑回道，國會被沒收、香港化當然會憂心，這是30年來沒發生過的事，豈有不憂心道理。但是他也知道面對的敵人就是如此，韓國瑜角色最重要，是不是中立？是不是讓國會被摧毀，就在他一念之間。