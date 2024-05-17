女子小萱與男子阿國（均化名）是夫妻，擔任公司董座的阿國生意往來常去酒店應酬，不料，阿國2022年2月與女子歡歡（化名）外遇還去摩鐵嘿咻。質問時阿國坦承並求原諒，曉萱因懷孕約2個月，基於家庭完整才未追究。不料，2022年七夕情人節，2人幽會被小萱家人發現並錄影卻未斷絕往來，小萱憤而提告2人連帶賠償。

法院審理，小萱主張，2022年七夕情人節，阿國與歡歡在基隆潮境公園約會遭她的家人目睹，家人將影片傳給她後，阿國被質問時坦承並向央求原諒，但還是不願離婚，而且為了安撫，邀她去找民間公證人簽立協議，約定被阿國若再與她以外之異性或同性，有任何超出友誼範圍的互動，每違反一次就賠償1000萬元精神慰撫金。

小萱指控，2023年7月30日，她發現臉書陌生訊息，有好心人士傳訊息告知，阿國與歡歡仍持續交往，她透過徵信社協助，在2023年10月某日，發現阿國租套房作為約會地點。她取得證據後九與阿國攤牌，他仍央求原諒、不願離婚。

這次一樣為了安撫原，再次邀約她到民間公證人事務所簽立協議，約定阿國需負擔全部家庭生活費用及子女扶養費，並每月提供她10萬元的自由處分金。不料，2023年11月19日再度發現，2人仍持續與聯繫，不但互稱「老公」、「老婆」，甚至因為發生性行為，因而討論驗孕之事。

小萱表示，阿國甚至利用公司工務名義，平均每2至3個月向她拿取15萬，實際上卻是給歡歡當作生活費用，她也因2人嚴重侵害配偶權，且情節重大，打擊她對婚姻之信賴，造成身心倶疲，罹患憂鬱症狀需至身心科就診。

法官檢視阿國與歡歡的對話紀錄，不僅以「老公」、「老婆」相稱，歡歡甚至在懷疑自己懷孕時，向阿國表示：「老公我這次不一樣」、「明天早上再驗一次看看」、「我自己也驗到」、「因為這次月經該來的時間也真的沒來」、「紅色線是月經來的天數」、「也晚太多天了」。

法官審酌，歡歡與阿國所為，對小萱婚姻、生活影響程度等。日前依法判決，認小萱請求2人連帶賠償慰撫金，以60萬元為適當。可上訴。