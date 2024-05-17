女子小萱與丈夫阿國（均化名）在1991年1月時離婚，並約定4歲孩子由阿國扶養照顧，小萱自離婚後就不曾再前往探視孩子，也未給付扶養費，雙方車過30年未有任何聯繫，孩子不滿小萱無正當理由，未盡扶養義務且情節重大，向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，法院調閱小萱稅務財產資料顯示，小萱已無法以自己財產維持生活，小萱的孩子是直系血親卑親屬，為第一順位法定扶養義務人，對小萱即有扶養義務。

阿國到庭證述時指稱，他是孩子的親生父親，跟小萱在1991年就離婚，離婚時孩子當時才4 歲，從雙方離婚之後，小萱就沒有寄過錢給孩子當扶養費，也沒有來看過孩子。」

法官審酌，小萱身為母親，在孩子成年之前，依法負有扶養義務，但自孩子年幼時，即未盡扶養之義務，已違身為人母應盡之責任，顯已構成無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令孩子負擔長期感情疏離的小萱的扶養義務，明顯有失公平。

法官日前依法宣判，小萱的孩子主張依民法第1118條之1第2項之規定，免除其對小萱之扶養義務，實屬有據，應予准許。可上訴。