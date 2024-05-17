陸軍一名朱姓上尉昨（16日）晚間7時許，在高雄小港機場準備搭乘華信航空飛往澎湖，過安檢時行李被搜出內有T74排用機槍子彈1顆（口徑7.62公釐），朱男坦承子彈為軍隊所有，全案由高雄航警局依違反槍炮彈藥刀械管制條例偵辦。對此，陸軍第八軍團指揮部表示，將全力配合檢警偵辦，同步實施行政調查與彈藥清點，並檢討違失人員責任。

航警局表示，本案所查獲子彈，涉案人坦承該顆子彈為部隊所有，惟應係平日操演時不慎落入隨身行李袋內。本案因高雄地檢署檢察官指示「待子彈送驗確認是否具殺傷力後再據以函送」，所以涉案人於警詢筆錄後已自行離開分局。

對此，陸軍第八軍團指揮部今表示，所屬裝甲564旅朱姓軍官昨（16）日休假期間搭機前往澎湖時，於高雄小港機場為航空警察局員警於行李內查獲機槍彈及彈殼各1枚，全案刻由警方偵辦中。

第八軍團指出，後續將全力配合檢警偵辦，同步實施行政調查與彈藥清點，並檢討違失人員責任；另持恆強化軍法紀教育及軍品管理機制，以維護部隊紀律。