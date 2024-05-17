知名直播主Toyz（劉偉健）入獄前一晚，開「珍重再見」直播向粉絲道別，不僅落淚認愛女星篠崎泫，又大手筆請全台喝飲料，話題十足。據悉，Toyz的道別直播有4萬6693次觀看，收到的斗內金額高達71080元，被虧為自己賺一筆「監獄加菜金」。

Toyz在道別直播中以剃平頭的監獄髮型露面，訴說捲入官司後的心聲，本來以為7、8月才會被抓去關，最近還有規劃一些工作項目，「沒想到會這麼快進去」。Toyz也在直播中提到感情，大方公開與篠崎泫交往中，希望觀看直播的網友們能支持女友。

Toyz稱兩人認識兩年半以來，自認在女友身上唯一做的好事，就是讓她領養自己的母親，因為女友無父無母，現在她們相依為命，還有三條貓作伴。

Toyz在台中監獄服刑，編號為3469。（圖／中時資料照）

珍重 再見 👋 | Toyz 直播完整版

截稿前，該支道別直播放在YouTube頻道後，已創下58萬觀看，曾登上發燒第二名，還收到71080元斗內金。不過，這不是Toyz收斗內的最高紀錄，2021年他涉嫌戴特殊隱形眼鏡詐賭，和合作YouTube的戰友們起紛爭、搶頻道經營權等，2022年他開直播下跪道歉，自嘲：「我就是垃圾」，破10萬人觀看，直播一個半小時就收到28萬斗內金。

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