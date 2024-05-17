一名美國官員週四表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於本月稍晚時，在新加坡與中國大陸國防部長董軍會晤。
路透報導，儘管奧斯汀和董軍上個月透過電話交談，但這次會議將是中美國防部長兩年來首次實質面對面接觸。這位不願透露姓名的官員說，雖有這規劃，但後續可能還會有變動。
倘若中美防長確定出席預定5月31日至6月2日在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），雙方場邊會晤機率可望大增。
一名美國官員週四表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於本月稍晚時，在新加坡與中國大陸國防部長董軍會晤。
路透報導，儘管奧斯汀和董軍上個月透過電話交談，但這次會議將是中美國防部長兩年來首次實質面對面接觸。這位不願透露姓名的官員說，雖有這規劃，但後續可能還會有變動。
倘若中美防長確定出席預定5月31日至6月2日在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），雙方場邊會晤機率可望大增。
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