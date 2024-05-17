女子小萱與男子阿國（化名）在1988年結婚，育有2名兒子都已成年，小萱不滿阿國疑因疑坐襌犯沖後，就開始精神恍惚，成天在家不去工作，因為無工作收入，家中又有幼兒要扶養，最後小萱將孩子們帶回娘家扶養照顧，全靠她含辛茹苦勉力維持生活，經濟十分拮据，雙方自此分局33年，寫萱憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指控，一開始公婆將阿國帶回嘉義居住，她也帶著孩子一同前往，但是同住期間，阿國的情況絲毫未見改善，她在金錢用盡之時，獲得公婆首肯，帶著2名兒子返回娘家求援。

小萱表示，她先在家中做家庭代工，後到帽子工廠做女工，2名兒子能夠長大成人，全靠她含辛茹苦才能勉強維持生活。自從他們搬回娘家後，已經與阿國分居33年，婚姻關係早已名存實亡，彼此形同陌路。

阿國則是表示，同意與小萱離婚，雙方確實分居數十年，當初因為他罹患精神疾病，導致無法工作養家，小萱才帶著孩子投靠娘家生活。

法官考量，雙方在法院言詞辯論時，彼此已無法對話、互動冷淡，阿國更是受限於病情，導致表達能力不佳，偶有不知所云的狀況。小萱當初搬離共同住所，起因是因為生活所迫，為扶養未成年子女，不得不尋求娘家協助。

法官認，阿國持續受到病情影響，多年來沒有盡到為人夫、為人父的責任，更沒有任何挽回婚姻的舉動，也沒有持續關心子女扶養等問題。提起本件訴訟後，阿國也表達了離婚意願，彼此均認同關係已形同陌路。

法官審酌，雙方夫妻感情已然淡薄，難期能共同協力維持圓滿之婚姻生活，之婚姻已生重大破綻，而且已無回復的希望，堪認確有難以維持婚姻之重大事由存在。日前依法宣判，小萱請求判決離婚，實屬有據，應予准許。可上訴。

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