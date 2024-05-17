一名男網友表示，最近台灣男生似乎不夯了，表弟被舅舅催婚，請他幫忙介紹越南女生認識，怎料越南朋友卻說「現在越南女生都想嫁到韓國去，根本不想嫁來台灣，因此沒有人可以介紹！」讓他很驚訝，後來表弟透過婚姻仲介，歷經被悔婚、離婚的波折，花了上百萬，好不容易才娶到越南老婆，引起網友討論。

一名男網友近日在Dcard上分享，表弟30歲未婚，舅舅不斷催婚，還跑來拜託他介紹越南女生給表弟認識。不過，他詢問越南朋友以後，對方卻說：「現在越南女孩多想嫁去韓國，不想嫁來台灣。鄰居的5個女兒都嫁到韓國去了，身邊沒有適齡女孩可介紹。」

男網友表示，後來舅舅去找婚姻仲介。2022年，舅舅陪表弟到越南相親，雙方達成結婚共識後，開始辦結婚手續。當年要付仲介費39萬，還要準備聘金與金飾。在越南老婆來台灣前，每個月還要給6000元的生活費和2000元的中文學習費。當時舅舅回台以後忍不住抱怨，現在越南女生多只願意嫁韓國人，願意和台灣人相親的變很少。

男網友指出，半年後，表弟去越南結婚面談，對方卻突然反悔說要離婚，讓舅舅的70萬直接打水漂。表弟忍不住感嘆：「這個年代討個越南老婆怎麼這麼難？」後來表弟花了五個多月才辦妥離婚手續，而當初的婚姻仲介免費幫表弟介紹另一個越南女生。經過一系列的流程，又花了近120萬，表弟這次終於抱得美人歸。

貼文引起網友討論：「很多外籍新娘都不想嫁台灣人，聽說是因為嫁給台灣人在他們那邊只能蓋透天，但嫁韓國人可以讓他們在自己國家蓋別墅」、「想娶越南女生的所有台灣男性都應該看這篇」、「很多不懂的台男還以為花個50萬就可以娶到膚白貌美的越南女生，殊不知現在他們根本不想嫁來台灣。