立委16日質疑國家通訊傳播委員會（NCC）竟將檢舉人個資，外洩給親綠名嘴溫朗東，要求檢方查辦，法務部官員強調檢方應主動偵辦。對此，台北地檢署已接獲告發本案涉嫌違反《個人資料保護法》，分「他字案」偵辦中。

溫朗東本月9日在臉書發文，指收到媒體朋友通知，自4月以來，他談到徐巧芯的節目，都被一位「徐小姐」向NCC檢舉，而「徐小姐」的連絡信箱，就是國民黨立委徐巧芯在台北市議會的公開email。

溫朗東指徐「讓媒體同仁、法務浪費時間處理妳的檢舉信，進而對媒體造成壓力」批評徐「濫用檢舉機制、箝制媒體自由」。但溫朗東PO出檢舉人資料，卻引發議論，各界批評NCC竟然將檢舉人資料洩漏給被檢舉人。

立法院司法法制委員會16日審查《吹哨者保護法》相關法案時，立委黃國昌質詢法務部說，名嘴溫朗東上節目遭人向NCC檢舉，但NCC竟然洩漏檢舉人個資、email，要求檢方應偵辦，相關情事絕對不能無疾而終。

黃國昌批評NCC一再洩漏檢舉人個資，不僅先前《鏡電視》申設案中洩漏吹哨者個資，近期又外洩名嘴上節目被檢舉案的檢舉人，質疑NCC竟將檢舉人姓名、電子郵件信箱，都外流給被檢舉人，政府說要保護吹哨者，被檢舉人反而可以很囂張，NCC一再洩漏個資，這是要昭告天下，不要找NCC檢舉、投訴，因為個資一定會外流。法務部常務次長黃謀信答詢表示，不容許外洩個資情事，有管轄權的檢方，應該主動偵辦。

對此，北檢表示，已接獲告發依違反《個資法》分「他字案」偵辦。至於遭告發違反《個資法》的對象是溫朗東或是NCC官員？北檢說，因案件偵辦中，無法說明。

除了本案外，據資料顯示，近年發生多起NCC官員涉及不法案件，正由司法機關偵審中。包括NCC前專門委員喬建中2021年在玉山國家公園杜鵑營地，任令隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成近80公頃林地遭焚毀，南投地院依違反《森林法》2罪各判處喬徒刑6月，但檢察官認為輕判，已上訴台中高分院審理中。

另NCC前委員蕭祈宏離開NCC後，擔任「二五電訊」公司顧問，使該公司通過NCC相關行政稽查，違反旋轉門條款，雲林地檢署依違反《公務員服務法》起訴蕭祈宏，雲林地院近將案件移由台北地院審理中。

此外，前立委蔡壁如針對鏡電視不法案，向法務部檢舉NCC主委陳耀祥，疑受府院高層關切，違法通過鏡電視執照審查，台北地檢署分「他字案」，將陳耀祥列為瀆職罪被告，北檢依法偵辦中。