「護國神山」台積電近來股價持續創高，站上8百多元，16日收在841元，上漲2元，漲幅0.24%。一名網友當初以318元買進，最近為了買房，出清了所有台積電股票，大賺超過2百多萬元。7位數獲利羨煞大批網友，直喊「太厲害了！」

有網友16日在Dcard以「台積電高歌離席了，祝大家人人都發財」為標題發文，表示在台積電股價創新高之際，他也順勢出清所有台積電持股，「當初318買進，也等了好幾年，現在準備湊錢買房。謝謝TSMC，也祝大家人人發大財」！

從原PO曬出的對帳單可以看到，他以855元成交單價賣出4000股，扣除4873元手續費和1萬260元交易稅，合計損益為213萬1055元，報酬率破167.3%。

看到原PO的獲利成果，大批網友紛紛喊恭喜，「恭喜～有單就給讚」、「318抱到855，厲害呀」、「恭喜超強！我就是抱不住」、「恭喜賺爛，睏霸數錢」、「猛猛的」、「恭喜！買房了，真好」。

不過也有網友惋惜指出，「要1000了，明年上2000，不要後悔」、「太早了。除非要用錢不然你真的會後悔」、「842就先出了，我500開始抱的..有點後悔，好想買回來」、「我當初跟你一樣也是300多進場，後面有持續加碼到成本500多，台積電可以放長期」、「一直在擴廠，至少再一年，代表獲利會越好」。