台中市警局一分局大誠分駐所警員潘俊廷、王郁桑、卓明祥，本周一（13日）上午10時許，接獲轄內銀行通報，指稱有一名男子疑似遭到詐騙，員警們獲報後，立即趕赴銀行，對該男子進行關懷後，成功保住存款20萬元。

據了解，銀行行員表示，該名陳姓男子（39歲）日前透過臉書廣告，認識一名自稱「投資老師」的何姓男子，與其詳談後得知，可以代操作股票獲利，並在何男的指引下，加他的美女小助理的LINE，在美女助理的解說下，陳男決定投資，並要將20萬元匯入指定帳戶，以利後續股票之操作。

行員聽聞陳男的描述後，認為這是詐團的一貫手法，便立即通報大誠分駐所，請求員警到場協助。

員警們當場分享近期民眾投資遭詐之案例，並告誡陳男，若有購買股票的需求，須要小心查證並慎選正當投資管道，以免遭到詐騙。陳男聽完後，得知自己差點就落入詐騙設計的圈套，當場就放棄匯款，成功保住存款。

第一警分局呼籲，詐騙集團就像變形蟲，常變換不同形式進行詐騙，提醒民眾若欲穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任何疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。