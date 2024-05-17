黃國昌咆哮「可以插隊嗎」 綠委郭國文「打臉」吼：不要噴口水

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，立法院一早爆衝突，民眾黨立委黃國昌在與民進黨立委郭國文對嗆時，因為太過靠近，郭國文直接出手「打臉」，把黃的臉推開，兩人又爆發衝突，互嗆「你打人」、「你亂噴口水」。

民眾黨立委黃國昌再與民進黨團總召柯建銘、民進黨立委郭國文對罵，由於距離太近，郭一度出手將黃的臉撥開，讓黃相當不滿。（李奇叡攝）

藍委甲級動員搶在七點送案，與綠委發生推擠，衝突過程中，國民黨立委洪孟楷高聲大罵「民進黨耍流氓」、「去排隊啦」，民眾黨立委黃國昌進入議場後也痛批，「民進黨是插隊黨嗎？莫名其妙，公民素養比小學生還差，小學生都知道要排隊」。

隨後黃國昌再與民進黨團總召柯建銘、民進黨立委郭國文對罵。郭國文先嗆說「七點到我不進去嗎！」黃國昌就對著郭的臉狂嗆「可以這樣插隊哦」，由於距離太近，郭國文直接出手將黃的臉撥開「你口水那麼多」。

民眾黨立委黃國昌今在議場與民進黨立委郭國文爆發衝突。（截自中天新聞）

黃國昌當場咆哮「你打人啦、你打人啦」，郭國文也回罵「不要亂噴口水、你幹嘛亂噴口水」，而黃國昌又太過靠近，郭國文用身體把黃頂開，讓黃國昌又不滿嗆「剛剛誰動手」，用手臂、胸部不斷推擠郭，又爆發一波衝突。